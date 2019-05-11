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В Україні з’явився онлайн-сервіс для обрання платних номерних знаків

На сайтах їх згрупували за вартістю та адресами територіальних сервісних центрів МВС, в яких такі знаки є в наявності
В Україні з’явився онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити наявність платних номерних знаків для легкових автомобілів. Йдеться про "номери", які містять визначену комбінацію цифр.
В Україні з’явився онлайн-сервіс для обрання платних номерних знаків Фото: з вільних джерел

Перелік таких вільних платних номерних знаків з’явився на сайті Головного сервісного центру МВС та сайтах регіональних сервісних центрів, повідомляє "Громадське".

На сайтах їх згрупували за вартістю та адресами територіальних сервісних центрів МВС, в яких такі знаки є в наявності.

Залежно від місця реєстрації автомобіля його власник має зайти на сайт відповідного регіонального сервісного центру МВС та серед послуг обрати "Номерні знаки: виготовлення та зберігання". Після цього в категорії "Додатковий сервіс" слід обрати "Наявність платних номерних знаків". Тоді на вибір власнику авто будуть запропоновані знаки за ціновим критерієм та адресами, де вони є в наявності.

Забронювати номерний знак поки що неможливо, тому охочим рекомендують вибирати кілька варіантів комбінацій цифр й після цього з пакетом документів прийти в сервісний центр МВС, де наявні бажані знаки.

З собою власник автівки повинен мати ті ж документи, які необхідні для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

У МВС додали, що інформація про наявні знаки оновлюється кожного дня. Крім того, на сайті Головного сервісного центру МВС перевірити вартість номерних знаків за допомогою калькулятора цін.

Нагадаємо, що митниця запустила "калькулятор", який розраховує вартість розмитнення "євроблях".

 
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05 11 2019 13:35
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