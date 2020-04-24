ЗДОРОВ'Я НОВИНИПредставники “ХУАВЕЙ УКРАЇНА”, “Убер Україна”, “Сільпо”, “Епіцентр”, ОККО, WOG, SOCAR та UPG розповіли Міністрові про ініціативи, які вони впроваджують в Україні: безкоштовні поїздки, пальне для медиків, додаткове обладнання для медичних закладів тощо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр охорони здоров’я України зустрівся з представниками соціально відповідального бізнесу
Загалом бізнес інвестував у боротьбу з коронавірусною інфекцією сотні мільйонів гривень
Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ
За словами Максима Степанова, підтримка бізнесу дуже відчутна, і всі медичні працівники вдячні підприємцям за їхні зусилля.
Зараз, як підкреслив Міністр, особлива потреба медиків – це засоби індивідуального захисту, зокрема костюми біологічного захисту.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 04 2020 16:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Військові показали, як мобільні госпіталі в зоні ООС готові протидіяти Covid-19
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 квітня
- ВІДЕО Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських