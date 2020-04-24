Міністр охорони здоров’я України зустрівся з представниками соціально відповідального бізнесу Загалом бізнес інвестував у боротьбу з коронавірусною інфекцією сотні мільйонів гривень

Представники “ХУАВЕЙ УКРАЇНА”, “Убер Україна”, “Сільпо”, “Епіцентр”, ОККО, WOG, SOCAR та UPG розповіли Міністрові про ініціативи, які вони впроваджують в Україні: безкоштовні поїздки, пальне для медиків, додаткове обладнання для медичних закладів тощо.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

За словами Максима Степанова, підтримка бізнесу дуже відчутна, і всі медичні працівники вдячні підприємцям за їхні зусилля. Зараз, як підкреслив Міністр, особлива потреба медиків – це засоби індивідуального захисту, зокрема костюми біологічного захисту. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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