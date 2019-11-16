Мінкульт визначився з кандидатурою на посаду мовного омбудсмена

Міністерство культури, молоді та спорту запропонувало Кабінету міністрів кандидатуру уповноваженої з захисту української мови.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства, повідомляє "Громадське".

Відомство запропонувало на цю посаду завідувачку кафедри журналістики Чорноморського національного університету ім. П. Могили Тетяну Монахову.

Монахова народилася 2 липня 1980 року у Миколаєві. У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови та літератури та англійської мови й зарубіжної літератури". У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну правову політику та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі на посаду омбудсмена. Після цього уряд призначає уповноваженого.

Від уповноваженого з прав людини висунули кандидатом Тараса Кременя.

У законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної» вказано, що мовний омбудсмен повинен подавати до уряд пропозиції для покращення держполітики щодо захисту та розвитку української мови, моніторити дотримання законодавства про державну мову, розглядати скарги на дії влади щодо дотримання законів про мови та складати протоколи щодо порушень.

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