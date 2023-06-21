Міноборони рф змінює інформаційну політику про контрнаступ ЗСУ – ISW

В російському міноборони зробили висновки з минулих помилок під час попередніх українських контрнаступів і змінює інформаційну політику щодо висвітлення подій на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Міністерство оборони рф продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики. Це свідчить про те, що відомство зробило висновки зі своїх минулих помилок щодо управління інформаційним простором під час попередніх контрнаступів ЗСУ", йдеться в звіті.

Аналітики звернули увагу на виступ російського міністра оборони Сергія Шойгу на нараді у Міноборони рф 20 червня, де обговорювали контрнаступ українських військових на заході Донецької та Запорізької областей.

За словами Шойгу, з 4 червня українські війська здійснили 263 удари по позиціях росіян, але він і далі заперечує, що українські сили змогли досягти успіхів на фронті, ігноруючи загальнодоступні геолокаційні докази щодо просування України.

На думку спеціалістів ISW, той факт, що Шойгу публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ ЗСУ є помітним наслідком неспроможності росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році і паніки в російському інформаційному просторі.

"Це свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу", - підкреслюють аналітики.