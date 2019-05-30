Міносвіти рекомендує користуватися новим правописом з третього червня

У цей день фінальний текст нової редакції опублікують на офіційному сайті відомства

Нову редакцію Українського правопису рекомендують використовувати з 3 червня.

У цей день фінальний текст нової редакції опублікують на офіційному сайті відомства і сайті Національної академії наук, повідомили у прес-службі Міносвіти.

"З цього моменту рекомендується застосовувати норми й правила нової редакції Правопису у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мови", - зазначили в Міносвіти.

Там додали, що зараз розробляється план імплементації нової редакції правопису. У ньому будуть передбачені терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Ознайомитись з проектом правопису можна тут.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.