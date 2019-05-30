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Міносвіти рекомендує користуватися новим правописом з третього червня

У цей день фінальний текст нової редакції опублікують на офіційному сайті відомства
Нову редакцію Українського правопису рекомендують використовувати з 3 червня.
Міносвіти рекомендує користуватися новим правописом з третього червня

У цей день фінальний текст нової редакції опублікують на офіційному сайті відомства і сайті Національної академії наук, повідомили у прес-службі Міносвіти.

"З цього моменту рекомендується застосовувати норми й правила нової редакції Правопису у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мови", - зазначили в Міносвіти.

Там додали, що зараз розробляється план імплементації нової редакції правопису. У ньому будуть передбачені терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Ознайомитись з проектом правопису можна тут.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.

 

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30 05 2019 16:26
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