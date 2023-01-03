Мінцифра передала провайдерам спецбатареї

Міністерство цифрової трансформації України спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL.

Про це 3 січня повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Обладнання допоможе живити інтернет-мережі, поки немає електрики.

Зазначається, що батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України, переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей.

Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.

Нагадаємо, близько 80% українських міст, звільнених від російських загарбників, частково отримали доступ до інтернету.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала третю партію Starlink від Польщі.