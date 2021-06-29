Мінцифри готує два проєкти з цифровізації послуг для бізнесу

Ми плануємо, що завдяки цим 24 послугам, які можна буде отримати за однією заявою, бізнесмен зможе одразу відкривати ресторан, магазин, салон-краси, а також АЗС

Міністерство цифрової трансформації готує комплексні проєкти "е-підприємництво" та "е-дозвіл", які передбачають спрощення та переведення у цифровий формат державних послуг для бізнесу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час виступу на першому дні ІТ-тижня Європейської Бізнес Асоціації.

"Зрозуміло, що коли хтось планує відкривати бізнес в Україні, послуги з реєстрації бізнесу не достатньо - це лише такий перший крок. І ми розуміємо, що в залежності від виду бізнесу, громадяни та нерезиденти стикаються з великою кількістю супутніх послуг. І ми довго працювали над тим, як правильно скомпонувати такі послуги. У підсумку у нас сформувалося два комплексних проєкти", - розповів Вискуб.

Він додав, що перший проєкт має назву "е-підприємництво". Він передбачає запровадження процедури подачі однієї заяви для відкриття певних видів бізнесу.

Вискуб пояснив, що в залежності від виду діяльності для відкриття бізнесу в Україні потрібно подати більше 10 заяв. У межах проєкту "е-підприємництво" планується запровадження єдиної заяви, відомості з якої будуть надсилатися до відповідних органів влади.

На першому етапі така єдина заява буде об'єднувати 24 послуги. Зокрема, реєстрацію ФОП або ТОВ, реєстрацію у податковій, отримання ліцензій на продаж алкоголю та тютюну, отримання ліцензій на зберігання пального, подання пожежної декларації, відкриття банківського рахунку тощо.

За словами урядовця, наразі Мінцифри готує відповідну постанову, яка запровадить такий проєкт.

"Ми плануємо, що завдяки цим 24 послугам, які можна буде отримати за однією заявою, бізнесмен зможе одразу відкривати ресторан, магазин, салон-краси, а також АЗС", - зазначив Вискуб.

Він додав, що другий комплексний проєкт, який готує Мінцифри, має назву "е-дозвіл" і передбачає переведення в електронну форму всіх дозволів та ліцензій. Зокрема, планується створення окремого порталу дозвільно-ліцензійної діяльності, на якому буде у відкритому доступі вся інформація про компанії, що працюють в Україні, та які дозволи вони мають.

"Плануємо окремий галузевий портал, на якому буде вся інформація про те як отримати дозвіл або ліцензію в Україні, про всі компанії з дозволами та ліцензіями. І безумовно ми поступово хочемо перевести всі дозволи та ліцензії в електронну форму", - пояснив Вискуб.

За його словами, в електронну форму будуть переведені 13 ліцензій, зокрема, на надання послуг з працевлаштування закордоном, на роздрібну або оптову торгівлю алкоголем та тютюновими виробами, на зберігання пального та на оптову торгівлю пальним, на туристичну діяльність, на ветеринарну практику, а також на впровадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.

Як повідомляв Укрінформ, презентація нових послуг та можливостей порталу і застосунку Дія - Diia Summit відбулась 17 травня. Під час заходу була запущена послуга з автоматичної реєстрації ФОП без участі реєстраторів. У 2020 році Мінцифри запустило онлайн-послугу із реєстрації ТОВ.