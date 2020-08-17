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Мінцифри та Держспецзв'язку напрацьовують ідеї щодо реорганізації Державного центру кіберзахисту

Планується також підготувати та внести пропозиції щодо реорганізації Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення
Як зазначено в повідомленні на сайті Мінцифри в понеділок, додатково розробляється проект рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядків формування переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також щодо забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури
Мінцифри та Держспецзв Фото: з вільних джерел

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Держслужбою спеціального зв'язку та захисту інформації підготують для уряду пропозиції реорганізації Державного центру кіберзахисту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в повідомленні на сайті Мінцифри в понеділок, додатково розробляється проект рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядків формування переліку об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також щодо забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Планується також, що Держспецзв'язку оптимізує свою структуру, позбудеться невластивих їй функцій, посилить кіберзахист об'єктів критичної інфраструктури та координуватиме забезпечення кібербезпеки країни. Окрім цього, Держспецзв'язку супроводжуватиме цифрову трансформацію держави.

Планується також підготувати та внести пропозиції щодо реорганізації Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

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17 08 2020 11:51
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