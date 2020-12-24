Мінцифри у 2021 році запустить кілька національних проєктів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-презентації "100 перемог Мінцифри за 2020 рік".
"Це певна систематизація наших проєктів, які будуть описані доступною мовою, по кожному з них будуть таймлайни, будуть дедлайни. Ви зможете відслідковувати ефективність, допомагати нам реалізовувати ці проєкти", - сказав віцепрем'єр.
Презентація національних проєктів запланована на 26 січня. Того ж таки дня Мінцифри презентує свою авторську методологію управління державними проєктами. За словами Федорова, у відомства є розуміння того, які саме проєкти з цифрової трансформації можна буде втілити у життя наступного року.
Мінцифри наступного року планує запустити кілька національних проєктів з цифрової трансформації.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-презентації "100 перемог Мінцифри за 2020 рік".
"Це певна систематизація наших проєктів, які будуть описані доступною мовою, по кожному з них будуть таймлайни, будуть дедлайни. Ви зможете відслідковувати ефективність, допомагати нам реалізовувати ці проєкти", - сказав віцепрем'єр.
Презентація національних проєктів запланована на 26 січня. Того ж таки дня Мінцифри презентує свою авторську методологію управління державними проєктами. За словами Федорова, у відомства є розуміння того, які саме проєкти з цифрової трансформації можна буде втілити у життя наступного року.
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