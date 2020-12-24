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Мінцифри у 2021 році запустить кілька національних проєктів

Мінцифри наступного року планує запустити кілька національних проєктів з цифрової трансформації.
Мінцифри у 2021 році запустить кілька національних проєктів Японський суперкомп'ютер "Фугаку" Фото: УНН

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-презентації "100 перемог Мінцифри за 2020 рік".

"Це певна систематизація наших проєктів, які будуть описані доступною мовою, по кожному з них будуть таймлайни, будуть дедлайни. Ви зможете відслідковувати ефективність, допомагати нам реалізовувати ці проєкти", - сказав віцепрем'єр.

Презентація національних проєктів запланована на 26 січня. Того ж таки дня Мінцифри презентує свою авторську методологію управління державними проєктами. За словами Федорова, у відомства є розуміння того, які саме проєкти з цифрової трансформації можна буде втілити у життя наступного року.

Мінцифри наступного року планує запустити кілька національних проєктів з цифрової трансформації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-презентації "100 перемог Мінцифри за 2020 рік".

"Це певна систематизація наших проєктів, які будуть описані доступною мовою, по кожному з них будуть таймлайни, будуть дедлайни. Ви зможете відслідковувати ефективність, допомагати нам реалізовувати ці проєкти", - сказав віцепрем'єр.

Презентація національних проєктів запланована на 26 січня. Того ж таки дня Мінцифри презентує свою авторську методологію управління державними проєктами. За словами Федорова, у відомства є розуміння того, які саме проєкти з цифрової трансформації можна буде втілити у життя наступного року.

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24 12 2020 12:54
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