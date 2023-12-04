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Пентагон заявить про брак потужностей, зокрема через підтримку України та Ізраїлю – Politico

04 грудня 2023, 09:51
Пентагон заявить про брак потужностей, зокрема через підтримку України та Ізраїлю – Politico
Фото: АFP
В проєкті першої в історії США Національної оборонно-промислової стратегії написано, що американські компанії не можуть виробляти зброю достатньо швидко, щоб задовольнити світовий попит, зокрема і через війни в Україні та Ізраїлі.

Про це пише Politico, посилаючись на проєкт наразі неопублікованого документа, датований 27 листопада. 

Національну оборонно-промислову стратегію США незабаром має оприлюднити начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант. 

"В нинішньому вигляді оборонно-промислова база США не володіє потенціалом, можливостями, здатністю реагувати або стійкістю, необхідними для задоволення повного спектру потреб військового виробництва з необхідною швидкістю і масштабом", - пише видання.  

В звіті йдеться, що Америка створює найкращу зброю в світі, але не може виробляти її достатньо швидко. 

"Ця невідповідність становить зростаючий стратегічний ризик, оскільки Сполучені Штати стикаються з імперативами підтримки активних бойових дій ... одночасно стримуючи більшу і технічно досконалішу загрозу, що насувається в Індо-Тихоокеанському регіоні", - пише Politico, посилаючись на проєкт. 

В документі зазначається, що промисловість Китаю "значно перевищує потенціал не лише Сполучених Штатів, але й сукупний обсяг виробництва наших ключових європейських та азійських союзників".

Також написанор, що пандемія Covid оголила вразливість ланцюга постачань. Потім вторгнення росії в Україну і напад Хамас на Ізраїль виявили інший набір промислових потреб і відповідних ризиків, оскільки США намагаються виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.

"Стало зрозуміло, що недостатні виробничі потужності та можливості постачання є глибоко вкоріненою проблемою на всіх рівнях ланцюгів постачання", - написано в звіті.

Щоб вирішити цю проблему, Міністерство оборони США "розвиватиме більш стійкі та інноваційні ланцюги постачання", інвестуватиме в малий бізнес і приділятиме більше уваги інноваціям.

"Ми повинні заохочувати учасників усіх типів: великих і малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто не має жодного відношення до Міністерства оборони чи оборонного виробництва", - йдеться в документі. 

"Нація повинна згуртуватися заради спільної оборони", - підсумовується в стратегії.

Також в звіті йдеться про те, що збройні сили США повинні мати матеріально-технічні засоби для стримування потенційних супротивників, а в разі необхідності – для перемоги над ними в бою.

"Цей заклик до дій може здатися великою ціною, але наслідки бездіяльності або невдачі набагато більші", - мовиться в документі.

Водночас раніше в Пентагоні заявили, що допомога Україні в галузі безпеки зміцнює національну оборонно-промислову базу США.

Пентагонпроєктстратегія

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