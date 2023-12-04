Пентагон заявить про брак потужностей, зокрема через підтримку України та Ізраїлю – Politico
Про це пише Politico, посилаючись на проєкт наразі неопублікованого документа, датований 27 листопада.
Національну оборонно-промислову стратегію США незабаром має оприлюднити начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант.
"В нинішньому вигляді оборонно-промислова база США не володіє потенціалом, можливостями, здатністю реагувати або стійкістю, необхідними для задоволення повного спектру потреб військового виробництва з необхідною швидкістю і масштабом", - пише видання.
В звіті йдеться, що Америка створює найкращу зброю в світі, але не може виробляти її достатньо швидко.
"Ця невідповідність становить зростаючий стратегічний ризик, оскільки Сполучені Штати стикаються з імперативами підтримки активних бойових дій ... одночасно стримуючи більшу і технічно досконалішу загрозу, що насувається в Індо-Тихоокеанському регіоні", - пише Politico, посилаючись на проєкт.
В документі зазначається, що промисловість Китаю "значно перевищує потенціал не лише Сполучених Штатів, але й сукупний обсяг виробництва наших ключових європейських та азійських союзників".
Також написанор, що пандемія Covid оголила вразливість ланцюга постачань. Потім вторгнення росії в Україну і напад Хамас на Ізраїль виявили інший набір промислових потреб і відповідних ризиків, оскільки США намагаються виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.
"Стало зрозуміло, що недостатні виробничі потужності та можливості постачання є глибоко вкоріненою проблемою на всіх рівнях ланцюгів постачання", - написано в звіті.
Щоб вирішити цю проблему, Міністерство оборони США "розвиватиме більш стійкі та інноваційні ланцюги постачання", інвестуватиме в малий бізнес і приділятиме більше уваги інноваціям.
"Ми повинні заохочувати учасників усіх типів: великих і малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто не має жодного відношення до Міністерства оборони чи оборонного виробництва", - йдеться в документі.
"Нація повинна згуртуватися заради спільної оборони", - підсумовується в стратегії.
Також в звіті йдеться про те, що збройні сили США повинні мати матеріально-технічні засоби для стримування потенційних супротивників, а в разі необхідності – для перемоги над ними в бою.
"Цей заклик до дій може здатися великою ціною, але наслідки бездіяльності або невдачі набагато більші", - мовиться в документі.
Водночас раніше в Пентагоні заявили, що допомога Україні в галузі безпеки зміцнює національну оборонно-промислову базу США.