CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіж Міністерством юстиції та Пенсійним фондом запрацювала автоматична взаємодія між реєстрами. Це має дозволити оперативно інформувати про смерть громадянина та припиняти йому виплату пенсії, заявили в Мін'юсті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мін'юст: Пенсійний фонд автоматично дізнаватиметься про смерть людини, аби припинити виплату пенсії
"Ми презентуємо автоматичний обмін даними з Пенсійним фондом, який унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська
Фото: gettyimages.com
Як повідомила пресслужба Мін’юсту, це дасть змогу своєчасно надавати соціальну допомогу на поховання померлої особи й припиняти виплату пенсії, повідомляє "Громадське".
"Ми презентуємо автоматичний обмін даними з Пенсійним фондом, який унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.
Нагадаэмо, що Міжнародна організація праці радить Україні поки не вводити накопичувальну пенсійну систему
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20 11 2019 09:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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