Мін'юст: Пенсійний фонд автоматично дізнаватиметься про смерть людини, аби припинити виплату пенсії "Ми презентуємо автоматичний обмін даними з Пенсійним фондом, який унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська

Між Міністерством юстиції та Пенсійним фондом запрацювала автоматична взаємодія між реєстрами. Це має дозволити оперативно інформувати про смерть громадянина та припиняти йому виплату пенсії, заявили в Мін'юсті.

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Як повідомила пресслужба Мін’юсту, це дасть змогу своєчасно надавати соціальну допомогу на поховання померлої особи й припиняти виплату пенсії, повідомляє "Громадське". "Ми презентуємо автоматичний обмін даними з Пенсійним фондом, який унеможливить будь-які махінації з пенсіями померлих людей", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська. Нагадаэмо, що Міжнародна організація праці радить Україні поки не вводити накопичувальну пенсійну систему

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