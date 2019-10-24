Міжнародна організація праці радить Україні поки не вводити накопичувальну пенсійну систему
У Міжнародній організації праці (МОП) поки що не рекомендують Україні вводити пенсійну систему другого рівня (накопичувальну), повідомляє "Економічна Правда".
Про це йдеться у доповіді старшого фахівця з питань соцзахисту бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Кенічі Хіросе, передає "Інтерфакс-Україна".
Серед причин такого висновку у МОП виокремлюють те, що ситуація на світовому ринку та в Україні є несприятливою для приватизації пенсійної системи.
Також наголошується, що введення другого рівня не вирішить проблеми державної пенсійної системи (солідарної), але може створити інші проблеми.
Міжнародна організація праці заявляє, що Україна має детально вивчити досвід інших країн, щоб не повторити їхніх помилок, а також здійснити інформування громадян про те, як працює другий рівень пенсійної системи.
Крім цього, підкреслюється, що Україні необхідно вдосконалювати норми дотримання законодавства та збору внесків.
Хіросе також зазначив, що в Україні вкрай низька ставка єдиного соціального внеску.
Нагадаємо, що накопичувальний рівень пенсійної системи запустять не раніше 2023 року.
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