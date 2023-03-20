68% французів хочуть відставки уряду після прийняття пенсійної реформи в обхід парламенту
Приблизно 7 із 10 опитаних французів хочуть, щоб голосування за довіру чинному уряду після затвердження непопулярної пенсійної реформи завершилося його відставкою.
Про це повідомляє BFMTV.
За результатами дослідження Elabe, 68% опитаних хочуть, щоби депутати зібрали достатньо голосів для недовіри уряду Елізабет Борн після того, як він підтримав пропозицію президента Еммануеля Макрона задіяти конституційну спецпроцедурудля затвердження пенсійної реформи в обхід парламенту.
Серед тих, хто хоче відставки уряду - і 51% тих виборців, які голосували за Еммануеля Макрона у другому турі президентських виборів.
Підтримка відставки уряду висока серед усіх вікових груп та професій, хоча цифри і різняться.
Як відомо, у нижній палаті парламенту Франції зареєстрували два проєкти про недовіру уряду через схвалення пенсійної реформи, голосування відбудеться надвечір 20 березня.
Перший – "міжпартійний" проєкт вотуму недовіри, ініційований групою Liot та підтриманий парламентарями з альянсу лівих сил Nupes.
Другий проєкт вотуму недовіри внесли депутати "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.
Для відставки уряду необхідно, щоби один з проєктів отримав щонайменш 287 голосів. За прогнозами, поки міжпартійний проєкт має підтримку 261 депутатів і вирішальним для результату цього голосування стане вибір правих "республіканців".