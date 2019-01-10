Накопичувальний рівень пенсійної системи запустять не раніше 2023 року

Обов’язковий рівень накопичувальної пенсійної системи України запустять не раніше першого січня 2023 року.

"Другий рівень - це один з пунктів програми президента Зеленського. Але його запуск - це точно не питання найближчого майбутнього. Поки ми працюємо над законопроєктом, але що точно можу сказати, що запуск другого рівня не може відбутися раніше 1 січня 2023 року", - повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Тімур Хромаєв, передає "Громадське".

Він додав, що нараз в Україні все ще не готова відповідна інфраструктура для запуску накопичувального рівня пенсійної системи. Також існує дуже суттєвий дефіцит Пенсійного фонду, який покривають коштами державного бюджету.

"Враховуючи демографічну ситуацію в Україні, потрібно розуміти, що перший рівень у нас, скоріш за все, буде залишатися дотаційним ще дуже довго", додав Хромаєв.

Накопичувальний рівень пенсійної системи мав бути запроваджений в Україні з 2019 року. Він полягає у тому, що кожен громадян матиме свій власний пенсійний рахунок, на якому накопичуватиме кошти, з яких отримуватиме пенсії у майбутньому. Ця система діє у більшості розвинених країн світу та дозволяє зменшити державні видатки на пенсії, а також залучити додаткові інвестиції в економіку.

Раніше у НБУ відзначили, що на підвищення пенсій до щонайменше дві тисячі гривень для двох з половиною мільйонів пенсіонерів необхідно додатково 643 мільйони гривень щомісяця. Тобто, до кінця 2019 року на підвищення пенсій держава витратить менш як 4 мільярдів гривень.