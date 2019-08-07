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Нацбанк: Підвищення пенсій для пенсіонерів з великим стажем не вплине на інфляцію

Анонсоване урядом підвищення пенсій тим пенсіонерам, які мали малі зарплати та великий трудовий стаж, не має вплинути на рівень інфляції в Україні
У НБУ відзначили, що на підвищення пенсій до щонайменше дві тисячі гривень для двох з половиною мільйонів пенсіонерів необхідно додатково 643 мільйони гривень щомісяця. Тобто, до кінця 2019 року на підвищення пенсій держава витратить менш як 4 мільярдів гривень.
Нацбанк: Підвищення пенсій для пенсіонерів з великим стажем не вплине на інфляцію Фото: ukr.segodnya.ua

"За нашими оцінками вплив такого підвищення пенсій на інфляцію буде мінімальним. Адже таке зростання виплат є несуттєвим порівняно з масштабами споживання у економіці України", — повідомили у Національному банку, йдеться у "Громадське".

"Водночас споживання домогосподарств, згідно наших оцінок, упродовж половини року становить близько 1,5 трлн грн. Тобто мова йде лише про менше ніж 0,3% від оцінки щомісячного обсягу споживання домогосподарств", — пояснили у Нацбанку.

Нагадаємо, уряд у середу, 26 червня, ухвалить рішення, яке дозволить підвищити пенсії громадянам з великим стажем роботи, але невеликими пенсіями через невисокі зарплати

За словами Прем’єр-міністра, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій.

Раніе Кабінет міністрів України розробив механізм, який дозволить профінансувати підвищення пенсій тим пенсіонерам, які мають великий трудовий стаж, але, через те, що отримували низькі зарплати, мають низькі пенсії.

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08 07 2019 10:45
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