Нацбанк: Підвищення пенсій для пенсіонерів з великим стажем не вплине на інфляцію
"За нашими оцінками вплив такого підвищення пенсій на інфляцію буде мінімальним. Адже таке зростання виплат є несуттєвим порівняно з масштабами споживання у економіці України", — повідомили у Національному банку, йдеться у "Громадське".
"Водночас споживання домогосподарств, згідно наших оцінок, упродовж половини року становить близько 1,5 трлн грн. Тобто мова йде лише про менше ніж 0,3% від оцінки щомісячного обсягу споживання домогосподарств", — пояснили у Нацбанку.
Нагадаємо, уряд у середу, 26 червня, ухвалить рішення, яке дозволить підвищити пенсії громадянам з великим стажем роботи, але невеликими пенсіями через невисокі зарплати
За словами Прем’єр-міністра, вже з 1 липня жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій.
Раніе Кабінет міністрів України розробив механізм, який дозволить профінансувати підвищення пенсій тим пенсіонерам, які мають великий трудовий стаж, але, через те, що отримували низькі зарплати, мають низькі пенсії.
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