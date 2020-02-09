Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Долар перевищив рівень 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,63 гривень за долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 32,78 гривень за євро.

Фото: empowernetwork.com

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна. Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 32,7647 - 32,7857 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3738 грн/рубль. Відзначимо, 1 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5750 - 27,5950 грн/долар, євро 33,0183 - 33,0394 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль. Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

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