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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Долар перевищив рівень 27,60 гривень
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,63 гривень за долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 32,78 гривень за євро.
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Фото: empowernetwork.com

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 32,7647 - 32,7857 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3738 грн/рубль.

enlightened Відзначимо, 1 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5750 - 27,5950 грн/долар, євро 33,0183 - 33,0394 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

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02 09 2020 11:20
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