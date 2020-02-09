Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 32,7647 - 32,7857 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3738 грн/рубль.
Відзначимо, 1 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5750 - 27,5950 грн/долар, євро 33,0183 - 33,0394 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.
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