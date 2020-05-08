Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Долар подешевшав до рівня 27,75 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,83 гривень за євро.

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Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна. Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7962 - 32,8199 грн/євро, російський рубль 0,3785 - 0,3789 грн/рубль. Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7200 27,7400 EUR/UAH 32,7962 32,8199 RUB/UAH 0,3785 0,3789 Відзначимо, 4 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7900 грн/долар, євро 32,5430 - 32,5782 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль. Нагадаємо, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів. Це на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).

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