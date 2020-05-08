Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7962 - 32,8199 грн/євро, російський рубль 0,3785 - 0,3789 грн/рубль.
Валюта Bid Offer
USD/UAH 27,7200 27,7400
EUR/UAH 32,7962 32,8199
RUB/UAH 0,3785 0,3789
Відзначимо, 4 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7900 грн/долар, євро 32,5430 - 32,5782 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль.
Нагадаємо, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів. Це на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).
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