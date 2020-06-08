Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 32,8083 - 32,8292 грн/євро, російський рубль 0,3793 - 0,3799 грн/рубль.
Валюта Bid Offer
USD/UAH 27,6700 27,6900
EUR/UAH 32,8083 32,8292
RUB/UAH 0,3793 0,3799
Відзначимо, 5 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6700 грн/долар, євро 32,8813 - 32,9051 грн/євро, російський рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль.
Нагадаємо, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів. Це на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).
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