Міжбанк відкрився зростанням курсу долара Долар торгується біля рівня 27,70 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,82 гривень за євро.

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Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна. Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 32,8083 - 32,8292 грн/євро, російський рубль 0,3793 - 0,3799 грн/рубль. Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6700 27,6900 EUR/UAH 32,8083 32,8292 RUB/UAH 0,3793 0,3799 Відзначимо, 5 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6700 грн/долар, євро 32,8813 - 32,9051 грн/євро, російський рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль. Нагадаємо, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів. Це на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).

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