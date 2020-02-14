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Міжнародна група щодо катастрофи літака МАУ зустрінеться в суботу в Мюнхені

У зустрічі, яка відбудеться вранці 15 лютого, візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко
До міжнародної групи, окрім України, входять Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан. На засіданні у січні в Лондоні глави МЗС цих країн розробили рамки для співпраці з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ і виділили 5 ключових елементів.
Міжнародна група щодо катастрофи літака МАУ зустрінеться в суботу в Мюнхені Фото: з вільних джерел

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбудеться зустріч Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ, збитого 8 січня в Ірані.

Про це у п'ятницю повідомили у проесслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

У зустрічі, яка відбудеться вранці 15 лютого, візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

До міжнародної групи, окрім України, входять Канада, Швеція, Велика Британія та Афганістан. На засіданні у січні в Лондоні глави МЗС цих країн розробили рамки для співпраці з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ і виділили 5 ключових елементів.

Раніше глава МЗС Вадим Пристайко повідомляв, що група буде стежити за належним розслідуванням збиття українського літака в Ірані.

Він зазначив, що місії 5 країн в ООН вже  готують пропозиції на міжнародному рівні, яким чином тиснути на Іран і вимагати відповідальності за збиття літака.

Нагадаємо, що в Ірані не погоджуються з вимогою Канади компенсувати понад $1 млрд за збиття літака МАУ

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14 02 2020 12:32
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