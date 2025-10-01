Фестиваль "Октоберфест" призупинили через загрозу безпеки у Мюнхені

Поліція виявила лист із непрямою загрозою після трагедії в одному з мюнхенських районів, де загинула одна людина і постраждали кілька осіб.

В середу, 1 жовтня, в Мюнхені уряд ухвали рішення тимчасово припинити роботу відомого фестивалю "Октоберфест" після трагічних подій.

Про це інформує видання Bild.

Сьогодні вночі в одному з районів Мюнхена пролунали вибухи та постріли. За попередньою інформацією, 57-річний чоловік застрелив свого батька, поранив матір і доньку, а потім підпалив сімейний будинок.

Постраждалих госпіталізували. Чоловік залишив лист, у якому вказував, що конфлікт виник через спадкові суперечки. Після цього він наклав на себе руки на одному з мюнхенських озер, розташованому неподалік від його будинку.

Вранці баварський спецназ провів обшуки у квартирі підозрюваного. Там знайшли лист із зізнанням, який містив непряму загрозу застосування вибухових пристроїв на території "Октоберфесту". У зв’язку з цим організатори тимчасово призупинили роботу фестивалю.

Представник поліції повідомив, що під час перевірок жодних вибухових речовин на території фестивалю не виявлено. Таким чином, "Октоберфест" може відновити роботу вже сьогодні, але остаточне рішення залежатиме від координації місцевої влади, поліції та організаторів.

Зранку ми повідомляли про стрілянину у Мюнхені.