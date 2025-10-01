Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Стрілянина в Німеччині: у Мюнхені є загиблий та поранені

01 жовтня 2025, 10:31
Поліція проводить операцію в одному з районів міста
У Мюнхені пролунало кілька вибухів, в результаті яких одна людина загинула. Також зафіксовано стрілянину, поліція проводить операцію в одному з районів міста.
 
Про це повідомляє Bild та поліція Мюнхена.
 
"Наразі ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої із рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району", - йдеться у повідомленні поліції Мюнхена.
 
За даними Bild, на півночі Мюнхена проводиться масштабна операція за участю поліції та пожежників. На місці події вночі та рано зранку сталося кілька вибухів, а також лунали постріли.
 
Згодом на місці було виявлено тіло чоловіка та людину з вогнепальними пораненнями. На місці також працюють спецпідрозділи та фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, точні обставини того, що сталося, поки що невідомі.
