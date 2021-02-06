Український фасіліті-менеджмент має намір домогтися визнання на міжнародній арені

Група компаній CPG – лідер ринку Facility-менеджменту в Україні, підписала Угоду про співпрацю із провідною світовою корпорацією Globe Williams International, що надає послуги з управління об’єктами нерухомості у всьому світі.

Заснована в Австралії в 1999 році, компанія Globe Williams International має штаб-квартири в Мельбурні (Австралія) та Афінах (Греція) і свої представництва у понад 30 країнах світу, надаючи повний та широкий асортимент послуг і товарів, пов'язаних з фасіліті-менеджментом.

Нещодавно RCIS (Королівський інститут сертифікованих землевпорядників) та організація Drees & Sommer презентували спільний проєкт - Європейський звіт про постачальників послуг фасіліті-менеджменту (FM ) за 2020 рік . Дане дослідження, висвітлює показники розвитку ринку FM у Європі, та сприяє прозорості для всіх його учасників. У звіті Globe Williams International визнано одним із найбільших та найнадійніших гравців з управління об’єктами нерухомості в Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA), див. малюнок.

Для Групи компаній CPG партнерство передбачає ексклюзивне представництво та повне управління глобальними клієнтськими об’єктами Globe Williams International в Україні.

"Міжнародне співробітництво відкриває нові горизонти бізнесу як для CPG, так і для Globe Williams International - ми дуже раді і сподіваємось на взаємовигідні та довгострокові відносини", - заявив генеральний директор Globe Williams International Group, пан Петер Суваціс, підтверджуючи високий рівень якості, компетентності, професіоналізму та довіри до послуг з управління та експлуатації нерухомості від групи компаній CPG.

Завдяки досвідченому та висококваліфікованому керівництву та передовим співробітникам міжнародного рівня, Globe Williams International має можливості та спроможність ефективно нарощувати ресурси та групову купівельну спроможність, коли це потрібно для надання інноваційних рішень у напрямку послуг, пов'язаних з фасіліті-менеджментом для клієнтів.

"Наше стратегічне партнерство сприяє подальшій адаптації підходів до надання клієнтам в Україні та за її межами єдиного наскрізного рішення та досконалості послуг, пов'язаних з фасіліті-менеджментом", - сказав пан Суваціс.

*Globe Williams International - це всесвітньо відома корпорація з фасіліті-менеджменту, яка працює у понад 30 країнах. Більше 20 років компанія надає послуги світового класу для екологічно-відповідального управління об'єктами і працює у наступних напрямках:

Hard Facility Management - послуги з управління "hard" об'єктами є обов’язковими і відносяться до фізичної структури будівлі, вони безпосередньо впливають на безпеку і добробут співробітників і відвідувачів і повинні відповідати нормам законодавства. Послуги Hard FM включають:

газ, водопровід, опалення;

системи HVAC;

освітлення, електричне і механічне;

системи пожежної безпеки;

будівельні роботи.