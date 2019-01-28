Міжнародні експерти завершили відбір кандидатів до Антикорсуду: відсіяли 42 зі 113

Громадська рада міжнародних експертів завершила відбір кандидатів до Антикорупційного суду. Вони відсіяли 42 сумнівних кандидати зі 113, тобто майже 40%, які раніше успішно склали тестування. Відтак у конкурсі залишився 71 кандидат.

Етап ветування кандидатів міжнародними експертами закінчився 28 січня, проте конкурс до Вищого антикорупційного суду триває.

Спочатку міжнародні експерти висловили сумнів стосовно 49 кандидатів, а згодом голосували за виключення їх із конкурсу. За підсумками шести спільних засідань конкурс покинули 42 кандидати. Ще семеро залишилися в конкурсі - вони змогли переконати міжнародних експертів та кваліфкомісію суддів у своїй доброчесності та професійності, повідомляє Центр протидії корупції.

Кандидати, які продовжують змагатися за посади суддів Антикорупційного суду, пройдуть співбесіди із Вищою кваліфікаційною комісією суддів, після чого комісія визначить переможців конкурсу.

Загалом до Вищого антикорупційного суду планують набрати 39 суддів, з них - 12 посад до Апеляційної палати.

Суддів має призначити президент не пізніше 30 днів з дня отримання подання Вищої ради правосуддя та не має права відмовити у призначенні будь-кого із кандидатів. Очікується, що Порошенко призначить суддів до першого туру президентських виборів — до 31 березня 2019.

До цього Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя ще можуть виключити кандидатів із сумнівних політичними зв’язками, через те, що їхнє призначення може негативно вплинути на довіру до судової влади.

Нагадаємо, що за підсумками третього засідання Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів ще 5 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Участь у конкурсі продовжують Сергій Боднар, Маркіян Галабала, Ольга Саландяк і Валерія Чорна.