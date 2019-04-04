Міжнародні резерви України зросли на 2,1% за місяць, - Нацбанк

Нацбанк у березні купив 162,2 мільйона доларів на міжбанківському валютному ринку

За підсумками березня 2019 року рівень міжнародних золотовалютних резервів України збільшився на 2,1% або на 400 мільйонів доларів.

Такі попередні дані наводить Національний банк України.

Переважно міжнародні резерви зросли через надходження валюти до України від запозичень під гарантії Світового банку (на 512 мільйонів євро) та коштів від випуску Україною єврооблігацій (357,1 мільйона доларів).

Крім цього, Нацбанк у березні купив 162,2 мільйона доларів на міжбанківському валютному ринку завдяки сприятливій ситуації на ринку.

"У березні пропозиція валюти була вищою за попит завдяки насамперед сприятливій зовнішній ціновій кон’юнктурі для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільним надходженням експортної виручки, а також вкладенням нерезидентів у гривневі державні цінні папери", - пояснюють у Нацбанку.

Водночас, протягом березня Україна виплатила 866,5 мільйонів доларів на обслуговування зовнішніх боргів.

У Нацбанку зазначають, що рівень валютних резервів наразі покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту (безпечним вважається рівень у 3 місяці).

Нагадаємо, Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних. Це вже вчетверте.