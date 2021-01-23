Міжнародний олімпійський комітет планує вакцинувати всіх учасників змагань у Токіо — The Telegraph

Міжнародний олімпійський комітет, схоже, планує провести вакцинацію всіх спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Telegraph, передає "Громадське".

Комітет працює разом зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я для того, щоб провести вакцинацію для спортсменів-учасників із країн, де національні програми вакцинації поки що не запущені.

Видання вказує, що немає жодних припущень, що спортсмени отримають пріоритетний доступ перед вразливими групами. Тобто їх вакцинуватимуть, дотримуючись черги.

Переговори між представниками ініціативи COVAX та Комітетом активізувалися в кінці листопада, коли організатори в Токіо заявили, що спортсменам і глядачам наполегливо рекомендується отримати вакцину.

А проте виконавчий директор Британської олімпійської асоціації Енді Ансон заявляв, що не буде просити британських спортсменів "стрибати в чергу". Він вважає, що новий план сприяння вакцинації деяким країнам є "великою проблемою" для Комітету.

Перенесені змагання

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік. Тепер літня Олімпіада повинна відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа на початку року запевнив, що у 2021 році в країні точно відбудуться Олімпійські та Паралімпійські ігри. Водночас, згідно з опитуванням, майже 80% японців проти проведення змагань. Вони побоюються, що проведення Олімпіади тільки погіршить ситуацію з коронавірусом.

Ігри точно відбудуться?

Схоже, що так. Хоча видання Times із посиланням на високопоставленого члена уряду Японії 21 січня повідомило, що країна хоче скасувати літні Олімпійські ігри у 2021 році через погіршення ситуації з COVID-19. Мовляв, зимове погіршення ситуації з коронавірусом підштовхнуло уряд до скасування ігор.

Влада начебто дійшла згоди, каже джерело, що Олімпіаду доведеться скасувати, але "ніхто не хоче повідомляти про це першим". Адже Японія вже витратила 25 млрд доларів на підготовку, три чверті з яких - державні кошти.

Водночас офіційно в Японії заперечують плани про скасування. Так, оргкомітет ігор спростовує інформацію Times, зазначаючи, що уряд та Міжнародний олімпійський комітет повністю зосереджені на проведенні змагань за розкладом. Заперечує скасування Олімпіади й секретар уряду країни Манабу Сакаї.

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