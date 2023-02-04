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Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян і білорусів

04 лютого 2023, 16:29
Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян і білорусів
Федерація підтримала резолюцію МОК про участь російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

Про це з’явилась заява на сайті UCI

Міжнародний союз велосипедистів підтримав резолюцію МОК про участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. 
Федерація дозволяє росіянам та білорусам змагатися під нейтральним прапором, а от велосипедистам з росії, які підтримали війну – заборонять виступ на турнірах.
Разом з тим UCI вирішила запропонувати свою підтримку українській велоспільноті.Організація, починаючи з 1 березня, надасть технічну і матеріальну підтримку Федерації велоспорту України аби спортсмени могли продовжити тренування та змагання. Мова йде про кредит у розмірі 600 тисяч швейцарських франків.
 
UCI закликала "поважати незалежність Олімпійського руху, його позиції та політичний нейтралітет, а не вирішувати, які спортсмени можуть або не можуть брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності", а також "не використовувати Олімпійські ігри та наші міжнародні змагання як інструмент політичних санкцій".
МОКUCI

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