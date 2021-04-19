Moderna повідомила про існування проблем із постачанням вакцини з Європи
Американська компанія Moderna Inc. зіткнулася з проблемами при виробництві своєї вакцини в Європі, що може привести до перебоїв у поставках, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету The Guardian.
За даними видання, затримки поставок можуть торкнутися Великої Британії, Канади та низки інших країн.
"Процес виробництва вакцин - дуже складний процес...Не дивлячись на всі наші зусилля, не вдається реалізувати початковий план виробництва продукції", - зазначили в компанії.
Повідомлення щодо проблем у Moderna послідували після того, як Канада оголосила, що до кінця квітня отримає лише половину від узгоджених 1,2 млн доз цієї вакцини.
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