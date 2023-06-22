МОК виключив проросійську Міжнародну боксерську асоціацію зі складу

На засіданні Міжнародного олімпійського комітету ухвалили рішення виключити Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) зі складу організації.

Асоціацією керує росіянин Умар Кремльов.

Про це повідомила пресслужба МОК.

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету дійшла висновку, що IBA не виконала умови, які були поставлені перед нею.

69 членів МОК проголосували за і лише 1 – проти. Проте організація рекомендує залишити бокс у програмі наступних Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі 2024 року.

Нагадаємо, що IBA дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з використанням національної символіки. Через дії асоціації відмовилися від участі у жіночому та чоловічому чемпіонатах світу Україна, Велика Британія, США, Польща.