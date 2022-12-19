Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Молебень за перемогу України у храмі, розташованому в парламенті, провів Епіфаній

19 грудня 2022, 20:46
Молебень за перемогу України у храмі, розташованому в парламенті, провів Епіфаній
Фото: Укрінформ
Предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів молебень за перемогу України над агресором у храмі, розташованому у Верховній Раді.
Про це Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.
 
"Молебень за Перемогу України над агресором. Молитва за військовослужбовців, які захищають Україну та Український народ. У День святого Миколая предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив молебень у храмі, розташованому у Верховній Раді України", – зазначив Голова ВР.
 
Стефанчук наголосив, що в українському парламенті має бути українська церква.
 
Верховна РадаПЦУЕпіфаній

Останні матеріали

Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Технології
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 20:56
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Політика
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:45
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Політика
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:02
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Переклад iPress – 17 грудня 2022, 11:17
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Політика
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 17:52
Політика
"Торговець смертю" знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення в росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється