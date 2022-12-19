Молебень за перемогу України у храмі, розташованому в парламенті, провів Епіфаній
19 грудня 2022, 20:46
Фото: Укрінформ
Предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів молебень за перемогу України над агресором у храмі, розташованому у Верховній Раді.
Про це Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.
"Молебень за Перемогу України над агресором. Молитва за військовослужбовців, які захищають Україну та Український народ. У День святого Миколая предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив молебень у храмі, розташованому у Верховній Раді України", – зазначив Голова ВР.
Стефанчук наголосив, що в українському парламенті має бути українська церква.
Нагадаємо, що раніше офіційно: Києво-Печерську Лавру зареєстровано у складі ПЦУ.