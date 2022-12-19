Молебень за перемогу України у храмі, розташованому в парламенті, провів Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів молебень за перемогу України над агресором у храмі, розташованому у Верховній Раді.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук повідоми в у Facebook.

"Молебень за Перемогу України над агресором. Молитва за військовослужбовців, які захищають Україну та Український народ. У День святого Миколая предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив молебень у храмі, розташованому у Верховній Раді України", – зазначив Голова ВР.

Стефанчук наголосив, що в українському парламенті має бути українська церква.