Молитися за свого попередника Бенедикта закликав Папа Франциск

Папа Римський Франциск закликав молитися за свого попередника Папу Римського Бенедикта XVI, заявивши, що він "важко хворіє".

Про це інформує у Twitter очільниця Римського бюро католицької служби новин Сінді Вуден.

Папа Франциск на загальній аудієнції просить людей молитися за Папу на пенсії Бенедикта XVI, який дуже хворий та благає Бога розрадити та підтримати його у своєму свідченні любові до Церкви до кінця", - написала вона.

95-річний Бенедикт став першим понтифіком за приблизно 600 років, який оголосив про зречення від престолу у 2013 році. Тоді він пояснив своє рішення поганим станом здоров'я.

Від цього часу він офіційно вважається почесним Папою Римським.

Папа Римський Франциск підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо проблеми зі здоров’ям завадять йому виконувати свої обов’язки.