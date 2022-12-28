Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Молитися за свого попередника Бенедикта закликав Папа Франциск

28 грудня 2022, 15:57
Молитися за свого попередника Бенедикта закликав Папа Франциск
Фото: УНН
Папа Римський Франциск закликав молитися за свого попередника Папу Римського Бенедикта XVI, заявивши, що він "важко хворіє".
Про це інформує у Twitter очільниця Римського бюро католицької служби новин Сінді Вуден.
 
Папа Франциск на загальній аудієнції просить людей молитися за Папу на пенсії Бенедикта XVI, який дуже хворий та благає Бога розрадити та підтримати його у своєму свідченні любові до Церкви до кінця", - написала вона.
 
95-річний Бенедикт став першим понтифіком за приблизно 600 років, який оголосив про зречення від престолу у 2013 році. Тоді він пояснив своє рішення поганим станом здоров'я.
 
Від цього часу він офіційно вважається почесним Папою Римським. 
 
Папа Римський Франциск підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо проблеми зі здоров’ям завадять йому виконувати свої обов’язки.
 
ВатиканПапа Францискпапа Бенедикт

Останні матеріали

Лампочка Енгельса. Атаки по російським стратегічним об'єктам ускладнюють Москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російським стратегічним об'єктам ускладнюють Москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:13
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Політика
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 09:32
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється