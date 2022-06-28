БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРейтингове агенство Moody's підтвердило зі свого боку можливий дефолт росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Moody's підтвердило дефолт рф по зовнішньому боргу
Проте росіяни стверджують, що здатність здійснювати платежі була обмежена економічними санкціями проти росії з боку Заходу
Фото: kievskaya.com.ua
За даними Moody's, росія вперше з 1918 року має дефолт по своєму зовнішньому боргу. Проте росіяни стверджують, що здатність здійснювати платежі була обмежена економічними санкціями проти росії з боку Заходу після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Також Reuters із посиланням на свої анонімні джерела написало, що тайванські власники російських єврооблігацій не отримали відсотки за 27 травня, хоч ввечері 27 червня вже закінчився пільговий період для росії. Тож в агентстві зазначили, що це вказує на дефолт.
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