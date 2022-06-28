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Moody's підтвердило дефолт рф по зовнішньому боргу

Проте росіяни стверджують, що здатність здійснювати платежі була обмежена економічними санкціями проти росії з боку Заходу
Рейтингове агенство Moody's підтвердило зі свого боку можливий дефолт росії.
Moody Фото: kievskaya.com.ua

За даними Moody's, росія вперше з 1918 року має дефолт по своєму зовнішньому боргу. Проте росіяни стверджують, що здатність здійснювати платежі була обмежена економічними санкціями проти росії з боку Заходу після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Також Reuters із посиланням на свої анонімні джерела написало, що тайванські власники російських єврооблігацій не отримали відсотки за 27 травня, хоч ввечері 27 червня вже закінчився пільговий період для росії. Тож в агентстві зазначили, що це вказує на дефолт.

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28 06 2022 12:04
ТЕГИ: дефолт, Moody's
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