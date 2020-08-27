МОЗ дав "вишам" рекомендації, як захистити студентів від коронавірусу

"Усі рекомендації нами обговорено, МОЗ у постійному спілкуванні з ректорами й викладацьким корпусом - усі відповіді при потребі надаються"

"Минулого тижня ми збирали нараду ректорів вищих навчальних медичних закладів, які працюють у сфері управління Міністерства охорони здоров’я. На цій зустрічі дуже детально обговорили питання, які стосуються організації навчання студентів…"

Міністерство охорони здоров’я рекомендує вищим навчальним закладам запобігати спалахам коронавірусної хвороби COVID-19 у студентських гуртожитках і мінімізувати заняття студентів-медиків у лікарнях.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 27 серпня, зазначає "Українська правда".

Пряма мова: "Минулого тижня ми збирали нараду ректорів вищих навчальних медичних закладів, які працюють у сфері управління Міністерства охорони здоров’я. На цій зустрічі дуже детально обговорили питання, які стосуються організації навчання студентів…

Насамперед, ми рекомендуємо дуже прицільно звернути увагу на попередження спалахів у гуртожитках, де проживають студенти. Мають дотримуватися усі рекомендації, які стосуються попередження коронавірусу.

Також є рекомендації до організації навчального процесу у студентських аудиторіях. Ми особливо звертаємо увагу на те, що студенти-медики, які проходять практичні заняття у медичних закладах, повинні зі всією відповідальністю дотримуватися протиепідемічних вимог, встановлених для закладів охорони здоров’я.

Зокрема, ми рекомендуємо кафедрам звести до мінімуму проведення лекційних занять у тих лекційних аудиторіях, які знаходяться у лікарняних корпусах і в безпосередньому сусідстві із відділеннями, де лікуються пацієнти. Без сумніву, не будуть проводитися лекційні і практичні заняття у тих лікарнях, які мають статус "ковідних".

Усі рекомендації нами обговорено, МОЗ у постійному спілкуванні з ректорами й викладацьким корпусом - усі відповіді при потребі надаються".

Деталі: Микичак не уточнила, як саме МОЗ радить запобігати захворюванню студентів на COVID-19 у гуртожитках та навчальних приміщеннях.

Вона наголосила, що МОЗ надав освітнім закладам рекомендації, як організувати освітній процес під час епідемії і в середніх школах, і в студентському середовищі.

Також заступниця міністра розповіла про підготовку нових медичних кадрів: наприклад, із 1 серпня 3 510 лікарів-інтернів першого року навчання вийшли на стажування на 1036 об’єктах.

Нагадаємо, що МОЗ оновило рекомендації для шкіл