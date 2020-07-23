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МОЗ дозволив послабити карантин ще одній області

Епідеміологічна ситуація у 6 регіонах не відповідає показникам
Станом на 23 липня в Україні до послаблення карантину не готові 6 областей. З оновленого списку була виключена Харківська область.
МОЗ дозволив послабити карантин ще одній області rbc.ua/

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), передає РБК - Україна.

Таким чином, через епідеміологічну ситуацію до ослаблення карантину не готові:

  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернігівська область.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Зазначимо, для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям. Зокрема, завантаженість місць в лікарнях повинна бути менше ніж 50%. Крім того, відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%, а також динаміка захворюваності повинна бути менш як 10%.

Також, в регіонах потрібно проводити більше ніж 24 тести на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, що 23 липня в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало.

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23 07 2020 13:20
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