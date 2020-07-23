ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 23 липня в Україні до послаблення карантину не готові 6 областей. З оновленого списку була виключена Харківська область.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ дозволив послабити карантин ще одній області
Епідеміологічна ситуація у 6 регіонах не відповідає показникам
rbc.ua/
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), передає РБК - Україна.
Таким чином, через епідеміологічну ситуацію до ослаблення карантину не готові:
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Тернопільська область;
- Чернігівська область.
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Зазначимо, для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям. Зокрема, завантаженість місць в лікарнях повинна бути менше ніж 50%. Крім того, відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%, а також динаміка захворюваності повинна бути менш як 10%.
Також, в регіонах потрібно проводити більше ніж 24 тести на COVID-19 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, що 23 липня в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало.
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