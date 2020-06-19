МОЗ ініціюватиме посилення контролю за дотриманням карантину
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 19 червня, зазначає "Громадське".
За його словами, йдеться, насамперед, про транспорт, в якому люди не одягають маски, а також про супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.
"Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я, насамперед, маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів", - заявив Степанов.
МОЗ нагадує про необхідність дотримуватися обмежать для протидії епідемії: використовуйте захисні маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, мийте руки та користуйтесь дезінфекторами.
Нагадаємо, що станом на 9:00 19 червня в Україні зафіксовано 34 984 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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