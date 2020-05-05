МОЗ із 11 травня розпочне експертизу медмережі, закупівельником медпослуг залишається НСЗУ - Степанов

"Головним закупівельником залишається НСЗУ, все фінансування йде через неї"

"Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до того, щоб закрити 332 лікарні. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію. Це не означає, що ми плануємо припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Міністерство охорони здоров’я з 11 травня розпочне експертизу медичної мережі, державним закупівельником медпослуг залишається Національна служба здоров'я України (НСЗУ), повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до того, щоб закрити 332 лікарні. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію. Це не означає, що ми плануємо припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Степанов повідомив, що МОЗ розробить справедливі тарифи на 2021 рік.

"Головним закупівельником залишається НСЗУ, все фінансування йде через неї", - сказав міністр.

Нагадаємо, що в Україні стартував другий етап медреформи