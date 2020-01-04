Незважаючи на карантин, запроваджений через коронавірус, в Україні стартував другий етап медреформи. Так, з 1 квітня 2020 року в нашій країні стануть безкоштовними 27 пакетів медичних послуг.

Безкоштовними для пацієнта будуть послуги, від яких залежить життя, йдеться про такі пакети послуг:

Первинна медична допомога.

Екстрена медична допомога.

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.

Мамографія молочної залози.

Гістероскопія.

Езофагогастродуоденоскопія.

Колоноскопія.

Цистоскопія.

Бронхоскопія.

Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

медична допомога при гострому мозковому інсульті.

медична допомога при гострому інфаркті міокарда.

медична допомога при пологах.

медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках.

Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.

Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.

Психіатрична допомога дорослим та дітям.

Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.

Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.

Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Мобільний паліативна медична допомога.

Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Крім того, з 1 квітня у лікарнях діятиме принцип, що вже діє для сімейних лікарів ― «гроші йдуть за пацієнтом», передає "Громадське".Тобто фінансування лікарні залежатиме не від кількості місць загалом, а від кількості пацієнтів, що користуються її послугами. Водночас оплата залежатиме не від кількості візитів пацієнтів, а від результату лікування. Тобто відтепер лікарні будуть отримувати гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта.

Платитиме за послуги не пацієнт, а Національна служба здоров’я України за встановленими тарифами. Щоб отримати гроші, лікарня повинна надати до електронної системи охорони здоров’я звіт про надані медичні послуги та обсяг використаних ліків та інших засобів.

До реформи вторинної ланки приєднаються лікарні, які підписали договір з Національною службою здоров'я. Для цього вони мають перетворитися в комунальні некомерційні підприємства, поставити комп'ютери та інформаційну медичну систему для підключення до національної системи електронного здоров'я eHealth.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2020 року в Україні повинна запрацювати Програма медичних гарантій, яка включає в себе оплату державою пологів. Так, на медичні послуги – пологи, кесарів розтин, ліки, палату, щеплення, екстрену допомогу й реанімацію – на кожну породіллю виділятимуть 8500 тисяч гривень.