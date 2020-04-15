МОЗ консультує мережу "Епіцентр" у питаннях забезпечення регіональних медзакладів

Міністрество Охорони Здоров'я консультує мережу "Епіцентр" у питаннях забезпечення регіональних медзакладів обладнанням для боротьби з коронавірусною хворобою.

За рекомендаціями МОЗ 52 заклади охорони здоров’я Хмельницької області забезпечено апаратурою для діагностики COVID-19, реанімаційним обладнанням, засобами захисту медиків та супутнім господарським обладнанням.

Закуплено також 150 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), які буде передано в медзаклади України.

28 млн грн. уже надано благодійному фонду "Корпорація монстрів". Ці кошти спрямовано на забезпечення потреб МОЗ: придбання тестів для виявлення коронавірусу, засобів індивідуального захисту, медичних виробів, ліків та медобладнання для боротьби з COVID-19.

Компанія "Епіцентр" вже виділила на боротьбу з коронавірусною хворобою в Україні 150 млн грн.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаэмо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.