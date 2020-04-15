МОЗ консультує мережу "Епіцентр" у питаннях забезпечення регіональних медзакладів
За рекомендаціями МОЗ 52 заклади охорони здоров’я Хмельницької області забезпечено апаратурою для діагностики COVID-19, реанімаційним обладнанням, засобами захисту медиків та супутнім господарським обладнанням.
Закуплено також 150 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), які буде передано в медзаклади України.
28 млн грн. уже надано благодійному фонду "Корпорація монстрів". Ці кошти спрямовано на забезпечення потреб МОЗ: придбання тестів для виявлення коронавірусу, засобів індивідуального захисту, медичних виробів, ліків та медобладнання для боротьби з COVID-19.
Компанія "Епіцентр" вже виділила на боротьбу з коронавірусною хворобою в Україні 150 млн грн.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаэмо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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