Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МОЗ консультує мережу "Епіцентр" у питаннях забезпечення регіональних медзакладів

#STOPКОРОНАВІРУС
Міністрество Охорони Здоров'я консультує мережу "Епіцентр" у питаннях забезпечення регіональних медзакладів обладнанням для боротьби з коронавірусною хворобою.
МОЗ консультує мережу "Епіцентр" у питаннях забезпечення регіональних медзакладів telegram.org/COVID19_Ukraine

За рекомендаціями МОЗ  52 заклади охорони здоров’я Хмельницької області забезпечено апаратурою для діагностики COVID-19, реанімаційним обладнанням, засобами захисту медиків та супутнім господарським обладнанням.

enlightened Закуплено також 150 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), які буде передано в медзаклади України.

28 млн грн. уже надано благодійному фонду "Корпорація монстрів". Ці кошти спрямовано на забезпечення потреб МОЗ: придбання тестів для виявлення коронавірусу, засобів індивідуального захисту, медичних виробів, ліків та медобладнання для боротьби з COVID-19.

Компанія "Епіцентр" вже виділила на боротьбу з коронавірусною хворобою в Україні 150 млн грн.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаэмо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2020 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як не підхопити погану звичку на карантині

Як не підхопити погану звичку на карантині

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.