МОЗ має намір запустити кабінет пацієнта у "Дії" восени

"Ми хочемо створити кабінет пацієнта на порталі, який буде доступний кожному, у кого є смартфони, зокрема ми говоримо про "Дію". Це дасть змогу проводити скринінгові програми, чітко відстежувати, хто проходить програми, які лікарі їх пропонують", - сказав Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я працює над запуском кабінетів пацієнта на базі порталу "Дія" восени цього року, повідомив глава відомства Віктор Ляшко під час прес-конференції на всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна", зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо створити кабінет пацієнта на порталі, який буде доступний кожному, у кого є смартфони, зокрема ми говоримо про "Дію". Це дасть змогу проводити скринінгові програми, чітко відстежувати, хто проходить програми, які лікарі їх пропонують", - сказав він.

За словами міністра, скринінгові програми передбачають щорічний медогляд сімейним лікарем для людей старше 55 років і рекомендації проходження деяких скринінгових процедур: регулярний моніторинг аналізу крові та скринінгові програми, зокрема щодо раннього виявлення раку прямої кишки і молочної залози.

Ляшко додав, що міністерство має намір упровадити мотиваційні стимули для таких програм.

"Додатково до цього кабінету пацієнта ми хочемо впровадити мотиваційні стимули - для сімейних лікарів і для людей, які проходять щорічні медобстеження. Це можуть бути пропозиції в спортзалах, басейнах, інші мотиваційні пакети. Цього року ми запускаємо мотиваційні стимули щодо профілактики інфекційних захворювань. Зокрема, за відсоток охоплення вакцинацією від кору, краснухи та паротиту з 1 вересня впроваджуватиметься доплата сімейним лікарям", - сказав міністр.

Нагадаємо, що МОЗ України розробило план реалізації концепції розвитку електронної охорони здоров'я