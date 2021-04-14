МОЗ України розробило план реалізації концепції розвитку електронної охорони здоров'я

В грудні 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров'я до 2025 року. Документ передбачає вирішення наявних проблем і викликів шляхом забезпечення виконання комплексних заходів.

Міністерство охорони здоров'я України розробило план заходів із реалізації концепції розвитку електронної охорони здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час прес-брифінгу в Києві в середу.

"МОЗ розробило план заходів із реалізації концепції електронної охорони здоров'я. Учора міністерство направило проект відповідної постанови на розгляд уряду", - сказав він.

"Проект плану заходів визначає перелік нормативно-правових, організаційно-управлінських, технічних і ресурсних засобів, які спрямовані на забезпечення якості та прозорості виконання концепції", - додав заступник міністра.

В грудні 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров'я до 2025 року. Документ передбачає вирішення наявних проблем і викликів шляхом забезпечення виконання комплексних заходів за такими напрямами: нормативно-правове забезпечення розвитку електронної охорони здоров'я, організаційне, управлінське й технічне забезпечення розвитку електронної охорони здоров'я, ресурсне забезпечення розвитку електронної охорони здоров'я, забезпечення якості, безпеки та доступності електронної охорони здоров'я.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект наказу "Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність".