Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

МОЗ України розробило план реалізації концепції розвитку електронної охорони здоров'я

Учора міністерство направило проект відповідної постанови на розгляд уряду
В грудні 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров'я до 2025 року. Документ передбачає вирішення наявних проблем і викликів шляхом забезпечення виконання комплексних заходів.
МОЗ України розробило план реалізації концепції розвитку електронної охорони здоров Фото: ZN.ua

Міністерство охорони здоров'я України розробило план заходів із реалізації концепції розвитку електронної охорони здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час прес-брифінгу в Києві в середу.

"МОЗ розробило план заходів із реалізації концепції електронної охорони здоров'я. Учора міністерство направило проект відповідної постанови на розгляд уряду", - сказав він.

"Проект плану заходів визначає перелік нормативно-правових, організаційно-управлінських, технічних і ресурсних засобів, які спрямовані на забезпечення якості та прозорості виконання концепції", - додав заступник міністра.

В грудні 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров'я до 2025 року. Документ передбачає вирішення наявних проблем і викликів шляхом забезпечення виконання комплексних заходів за такими напрямами: нормативно-правове забезпечення розвитку електронної охорони здоров'я, організаційне, управлінське й технічне забезпечення розвитку електронної охорони здоров'я, ресурсне забезпечення розвитку електронної охорони здоров'я, забезпечення якості, безпеки та доступності електронної охорони здоров'я.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект наказу "Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2021 13:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.