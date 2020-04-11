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МОЗ може запровадити посилений карантин вихідного дня

Вводити комендантську годину не планують
Міністерство охорони здоров'я не виключає, що на засіданні уряду запропонує ввести посилений карантин на вихідні.
МОЗ може запровадити посилений карантин вихідного дня Фото: МОЗ

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", зазначає "Громадське".

Зробити це хочуть, щоб "розірвати ланцюг передачі захворювання", зменшити кількість контактів.

"Я не виключаю, що ми запропонуємо карантин вихідного дня, коли будуть суворіші обмеження. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Магазини зачинені, заклади харчування працюватимуть тільки на винос", - заявив Степанов.

Він запевнив, що комендантську годину вводити не планують через те, що для цього у країні потрібно запровадити надзвичайний стан.

Зазначимо, що за графіком засідання Кабінету міністрів відбудеться сьогодні, 4 листопада, о 13:30.

Нагадаємо, що вчора Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про штрафів для бізнесу за відсутність масок

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04 11 2020 10:53
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