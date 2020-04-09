МОЗ можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19
Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає РБК - Україна.
Він нагадав, що загальна сума коштів, яка була виділена міністерству, складає 14 млрд 435 млн гривень.
"Окрім того, в нас є кошти які передбачені в Нацслужбі здоров'я, на фінансування самого процесу лікування. Сума, яка була закладена, близько 15,6 млрд гривень. На сьогодні саме на надання медичної допомоги витрачено 3,5 млрд, але це без урахування серпня", - зазначив міністр.
Степанов підкреслив, що при нинішній динаміці захворюваності коштів на лікування вистачить до кінця року.
"Якщо ми навіть йдемо в тій динаміці, у якій зараз, ми бачимо, що навантаження зростає... суми коштів, яка нам потрібна для лікування хворих на СОVID-19, нам до кінця року вистачає. Але, це виходячи з сьогоднішніх цифр... Звичайно ж, у нас може бути ситуація, що знадобиться збільшення саме на процес лікування суми коштів", - пояснив глава МОЗ.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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