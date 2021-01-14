МОЗ не планує продовження жорсткого карантину після 24 січня

Планування протиепідемічних заходів здійснювалося на основі прогнозів, таким чином дата введення посилених карантинних обмежень визначалася з урахуванням захворюваності на грип та ГРВІ у січні

Міністерство охорони здоров'я не планує продовження після 24 січня посилених карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Як передає "Укрінформ", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо вийти з карантину з 25 січня і не впроваджувати жорсткого карантину в подальшому, а перейти на адаптивний, який застосовуватиметься там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності", - сказав він.

Ляшко зазначив, що планування протиепідемічних заходів здійснювалося на основі прогнозів, таким чином дата введення посилених карантинних обмежень визначалася з урахуванням захворюваності на грип та ГРВІ у січні.

"Як ретроспективно показує досвід, саме з 14 січня розпочинається зростання грипу і грипоподібних захворювань з піком у лютому. Тому коли ми прогнозували ситуацію щодо коронавірусу, ми розуміли, що у нас на новорічні свята буде спад, тому що люди не звертаються до лікарів, а інколи й самі лікарі відкладають розгляд некритичного звернення на "після свят". COVID-19 накладається на сезонність грипу, і наприкінці січня - у лютому захворюваність зростатиме. Тому ми і запровадили цей жорсткий карантин, щоби розтягнути в часі оце повернення людей з родинних осередків в робочі", - пояснив Ляшко.

Він додав, що завдяки запровадженим обмеженням зростання захворюваності відбуватиметься поступово і "дозволить збити криву росту, аби збільшення захворюваності не ввело систему охорони здоров’я у колапс".

Нагадаємо, що ефективність обмежувальних заходів в Україні залежатиме від того, як їх відпрацюють на місцях