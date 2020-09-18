МОЗ оновив протокол лікування коронавірусу: що змінилось

Загалом до протоколу повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворим

Міністерство охорони здоров'я оновлює протокол лікування коронавірусу. Розширили схему використання лікарських засобів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.

Цей протокол призначений для використання всіма медпрацівниками, які дають допомогу паціентам з коронавірусом, заявив голова МОЗ.

"Вчора, 17 вересня, я підписав наказ, яким затвердив новий протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби, який розроблений нашими провідними фахівцями", - заявив він.

Основними змінами стали: внесення розширення використання глюкокортикоїдів, визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії.

Также внесено доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії, конкретизовано показання для призначення лікарських засобів. Загалом до протоколу повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворим.

Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.