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МОЗ оновив список країн "червоної зони": що змінилося

В "червону зону" потрапила Болгарія
Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони". Зокрема, в список потрапила Болгарія.
МОЗ оновив список країн "червоної зони": що змінилося Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає РБК - Україна.

Всього в списку "червоної зони" знаходиться 61 країна. Серед них США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Україна, Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія та інші..

В список "зеленої зони" потрапили Румунія, Сербія, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Швейцарія, Узбекистан, Австрія, Словенія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Грузія, Латвія та інші.

Фото: країни "червоної зони"

Решта країн входить до так званої "зеленої зони".

Відзначимо, при в'їзді з країни "червоної зони" необхідно буде пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію. Для країн "зеленої зони" таке правило не діє.

Нагадаємо, що за даними ЦГК, на 10 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали.

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10 07 2020 13:40
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