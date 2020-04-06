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МОЗ планує до кінця тижня представити правила епідбезпеки при відновленні авіасполучення - Степанов

Степанов повідомив, що "розробкою правил займаються фахівці, з якими ми працюємо з початку епідемії"
"Наразі розробляємо правила з урахуванням європейського досвіду і вимог, які пред'являтимуть наші європейські партнери або інші країни, в яких вже відкрито міжнародне авіасполучення", - сказав він на брифінгу в четвер.
МОЗ планує до кінця тижня представити правила епідбезпеки при відновленні авіасполучення - Степанов Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України планує до кінця цього тижня представити правила епідбезпеки при відновленні авіасполучення, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі розробляємо правила з урахуванням європейського досвіду і вимог, які пред'являтимуть наші європейські партнери або інші країни, в яких вже відкрито міжнародне авіасполучення", - сказав він на брифінгу в четвер.

Степанов повідомив, що "розробкою правил займаються фахівці, з якими ми працюємо з початку епідемії".

"Цього тижня ми прийдемо до формулювання чітких правил з урахуванням міжнародного досвіду та вимоги", - сказав він.

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04 06 2020 11:18
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