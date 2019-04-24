Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

МОЗ планує розширити вакцинацію від кору на всіх дорослих

"Ми переживаємо, що ті вакцини, які купувалися 10-20 років тому, можливо, не були такими якісними, або не дотримувалися "холодної логістики", тому я закликаю дорослих, щоб вони зробили аналізи на антитіла до кору"
МОЗ планує розширити вакцинацію від кору на всі категорії дорослих - в тому числі для осіб, які не перебувають в групі ризику.
МОЗ планує розширити вакцинацію від кору на всіх дорослих Фото: gettyimages.com

Наказ про розширення вакцинації може бути затверджений протягом двох тижнів, зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє LB.ua.

"Минулого тижня і зараз ми бачимо тенденцію, що багато дорослих людей хворіють на кір. Ми переживаємо, що ті вакцини, які купувалися 10-20 років тому, можливо, не були такими якісними, або не дотримувалися "холодної логістики", тому я закликаю дорослих, щоб вони зробили аналізи на антитіла до кору або поспілкувалися зі своїми лікарями про те, чи варто зробити ревакцинацію", - зазначила Супрун.

Нагадаємо, 22 квітня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що на початку літа закуплені державою вакцини з'являться в приватних клініках, які уклали договір з Нацслужби здоров'я України, а також в пологових будинках. З початку цього року на кір в Україні захворіло понад 41 тис. осіб, 15 хворих померли від ускладнень вірусу. Специфічного лікування від кору немає, запобігти захворюванню або полегшити його перебіг може тільки вакцинація.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2019 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.