МОЗ планує розширити вакцинацію від кору на всіх дорослих

"Ми переживаємо, що ті вакцини, які купувалися 10-20 років тому, можливо, не були такими якісними, або не дотримувалися "холодної логістики", тому я закликаю дорослих, щоб вони зробили аналізи на антитіла до кору"

МОЗ планує розширити вакцинацію від кору на всі категорії дорослих - в тому числі для осіб, які не перебувають в групі ризику.

Наказ про розширення вакцинації може бути затверджений протягом двох тижнів, зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє LB.ua.

"Минулого тижня і зараз ми бачимо тенденцію, що багато дорослих людей хворіють на кір. Ми переживаємо, що ті вакцини, які купувалися 10-20 років тому, можливо, не були такими якісними, або не дотримувалися "холодної логістики", тому я закликаю дорослих, щоб вони зробили аналізи на антитіла до кору або поспілкувалися зі своїми лікарями про те, чи варто зробити ревакцинацію", - зазначила Супрун.

Нагадаємо, 22 квітня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що на початку літа закуплені державою вакцини з'являться в приватних клініках, які уклали договір з Нацслужби здоров'я України, а також в пологових будинках. З початку цього року на кір в Україні захворіло понад 41 тис. осіб, 15 хворих померли від ускладнень вірусу. Специфічного лікування від кору немає, запобігти захворюванню або полегшити його перебіг може тільки вакцинація.