З початку року в Україні 15 осіб померли від ускладнень кору

З початку року в Україні на кір захворіло 41 640 осіб - 19271 дорослий і 22 369 дітей. Від ускладнень кору померло 15 осіб.

Тільки протягом останнього тижня на кір захворіла 2 141 особа - 1106 дорослих та 1035 дітей, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Найбільше нових випадків зареєстровано в Харківській, Тернопільській, Київській та Львівській областях, а також в Києві.

Також повідомляється, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США: станом на 18 квітня в Україні було 1 002 139 доз. Зробити щеплення вакцинами, які були закуплені за державний рахунок, можна тільки в державних клініках, що надають первинну допомогу. Направляти на щеплення можуть сімейні лікарі, терапевти і педіатри.

Нагадаємо, що рівень захворюваності на кір в Україні зменшується.