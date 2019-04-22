З початку року в Україні 15 осіб померли від ускладнень кору
Тільки протягом останнього тижня на кір захворіла 2 141 особа - 1106 дорослих та 1035 дітей, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
Найбільше нових випадків зареєстровано в Харківській, Тернопільській, Київській та Львівській областях, а також в Києві.
Також повідомляється, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США: станом на 18 квітня в Україні було 1 002 139 доз. Зробити щеплення вакцинами, які були закуплені за державний рахунок, можна тільки в державних клініках, що надають первинну допомогу. Направляти на щеплення можуть сімейні лікарі, терапевти і педіатри.
Нагадаємо, що рівень захворюваності на кір в Україні зменшується.
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