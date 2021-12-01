МОЗ планує у 2021 році майже вдвічі збільшити кількість трансплантацій кісткового мозку

Протягом 2020 року до пілотного проєкту трансплантацій кісткового мозку приєдналися ще 3 лікарні

У 2021 році в Україні планують провести 480 трансплантацій кісткового мозку. Для порівняння, у 2020 році провели 204 такі операції.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 12 січня, повідомляє "Громадське".

З його слів, в Україні роблять два види таких трансплантацій: аутологічна, коли пацієнт отримує власний кістковий мозок, та колагенна - від родинного або іншого донора.

Протягом 2020 року до пілотного проєкту трансплантацій кісткового мозку приєдналися ще 3 лікарні, тепер таких центрів є 6. Чотири з них розташовані у Києві та по одному - у Львові та Черкасах.

Нагадаємо, що за словами Максима Степанова в Україні мають намір здійснити трансплантацію легень і кінцівок