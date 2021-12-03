МОЗ працює над поліпшенням системи екстреної меддопомоги

На виділені держбюджетом кошти планується закупити близько 400 автомобілів екстреної допомоги, створити навчально-тренувальні відділення в центрах "екстренки", запустити пілот з аеромедичної евакуації у Львівській та Київській областях.

Міністерство охорони здоров'я і далі працює над поліпшенням системи екстреної медичної допомоги в 2021 році, повідомиляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю.

"У 2021 році МОЗ продовжує працювати над поліпшенням "екстренки". У держбюджеті на неї передбачено 1 млрд грн ", - сказала вона.

За словами заступника міністра, за ці кошти планується закупити близько 400 автомобілів екстреної допомоги, створити навчально-тренувальні відділення в центрах "екстренки", запустити пілот з аеромедичної евакуації у Львівській та Київській областях, а також запустити масштабний освітній проект із підготовки працівників екстреної меддопомоги.

Садов’як також наголосила, що, за даними інформаційно-аналітичної системи "Централь 103", навантаження на екстрену меддопомогу зростає протягом кількох тижнів.

"За останній тиждень навантаження на систему екстреної допомоги продовжує зростати. Зокрема, в середньому за добу за номером 103 отримали 31 тис. дзвінків, бригади "екстренки" здійснюють понад 15 тис. виїздів, 4,5 тис. випадків закінчуються госпіталізацією", - сказала заступник міністра.

Нагадаємо, що виклики "швидкої" розділили на категорії