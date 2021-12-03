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МОЗ працює над поліпшенням системи екстреної меддопомоги

Садов’як наголосила, що, навантаження на екстрену меддопомогу зростає протягом кількох тижнів
На виділені держбюджетом кошти планується закупити близько 400 автомобілів екстреної допомоги, створити навчально-тренувальні відділення в центрах "екстренки", запустити пілот з аеромедичної евакуації у Львівській та Київській областях.
МОЗ працює над поліпшенням системи екстреної меддопомоги Фото: unian.ua

Міністерство охорони здоров'я і далі працює над поліпшенням системи екстреної медичної допомоги в 2021 році, повідомиляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю.

"У 2021 році МОЗ продовжує працювати над поліпшенням "екстренки". У держбюджеті на неї передбачено 1 млрд грн ", - сказала вона.

За словами заступника міністра, за ці кошти планується закупити близько 400 автомобілів екстреної допомоги, створити навчально-тренувальні відділення в центрах "екстренки", запустити пілот з аеромедичної евакуації у Львівській та Київській областях, а також запустити масштабний освітній проект із підготовки працівників екстреної меддопомоги.

Садов’як також наголосила, що, за даними інформаційно-аналітичної системи "Централь 103", навантаження на екстрену меддопомогу зростає протягом кількох тижнів.

"За останній тиждень навантаження на систему екстреної допомоги продовжує зростати. Зокрема, в середньому за добу за номером 103 отримали 31 тис. дзвінків, бригади "екстренки" здійснюють понад 15 тис. виїздів, 4,5 тис. випадків закінчуються госпіталізацією", - сказала заступник міністра.

Нагадаємо, що виклики "швидкої" розділили на категорії

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12 03 2021 12:57
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