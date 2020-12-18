Виклики "швидкої" розділили на категорії

У МОЗ пояснили, до кого допомога приїжджатиме швидше

Уряд 16 грудня розділив виклики швидкої медичної допомоги на чотири категорії залежно від стану пацієнта. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому доведеться зачекати на допомогу, а до кого медики приїдуть швидше.

Про це на брифінгу 18 грудня розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, зазначає "Громадське".

Тепер в Україні існує чотири категорії звернень: критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.

Критичний стан - зупинка дихання, масивна кровотеча та будь-який інший випадок, коли є безпосередня загроза життю людини. У таких випадках бригада має прибути впродовж 10 хвилин.

Екстрені виклики - це випадки, коли несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до різкого погіршення стану здоров'я: порушення свідомості, зокрема підозра на інфаркт чи інсульт. "Швидка" має приїхати впродовж 20 хвилин.

Неекстрений стан - пацієнт не у критичному стані, але потребує огляду медика. Це може бути підвищення артеріального тиску, яке не несе загрози, підозра на пневмонію тощо.

На такі виклики виїжджатиме "швидка", якщо без цього неможливо обійтись. Але виконуватиме такі виїзди не та бригада, що виїжджає на екстрені та критичні.

Непрофільні випадки - коли людина не потребує огляду медика. Диспетчер може надати рекомендації дистанційно, залучивши лікаря екстреної допомоги, або порекомендувати звернутися до сімейного лікаря.

Крім того, час прибуття "швидкої" не залежатиме від сільської та міської місцевості. За словами Садов'як, невідкладні стани протікають однаково як у жителів сіл, так і міст, тому нормативний час прибуття допомоги буде однаковим для будь-якої місцевості.

Читайте також: Видатки на медицину будуть рекордними у 2021 році